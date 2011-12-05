标准普尔警告可能调降15个欧元区国家的债信评级

路透纽约12月5日电---标准普尔周一警告称,可能调降15个欧元区国家的信用评级,因该地区债务危机加深.

以下为分析师评论摘要:

CABOT MONEY MANAGEMENT固定收益投资组合经理WILLIAM LARKIN:

我们已经有几天时间不断获得好消息,现在可能要出现一些坏消息了.这就像雪上加霜.我不知道市场对这些消息消化了多少.看来10年期美国公债目前对此的反应不大,但欧洲市场已经收盘.

现在最重要的事情是,这些(欧元区国家)债券的收益率仍处於当前区间,它们看起来有下滑趋势,这对每个有关人士都是好消息.该消息可能已经被部分消化,甚至大部分都已被消化,但情况到底如何我们明天就会知道.

The Davidson Cos.首席市场策略师Fred Dickson:

此时我只能说任何人都不会感到意外.所有这些政府都背负着相当於其国内生产总值(GDP)相当大比例的债务.他们的债务与GDP之比与美国相当,或者更高一点.我能说的只有是什麽让他们耽搁这麽久.

这是预示有可能发生波及整个区域的事件而亮起的第一个黄灯.一点点像是利空的消息都会引发一些抛售.

RBC CAPITAL MARKETS资深美国分析师JACOB OUBINA:

我想这不会令任何人感到意外.鉴於目前的所有问题以及他们因应危机几乎毫无进展的事实,我认为早就该如此.

当大约一小时前传言开始流传之时,美国公债收益率大幅下跌.

如果德国评级遭调降,而这种可能性极高,美债(收益率)将重新跌至近期低位.(10年期美债收益率)很难跌破1.90%水准.

本周美国不管是数据还是美国联邦储备委员会(美联储,FED)官员讲话都非常稀少,因此所有注意力都集中於欧洲,消息在本周传出可能要比上周产生更大影响.

FOREX.COM首席策略师BRIAN DOLAN:

我仍认为,评级机构因信誉下降而受创.尽管如此,我们知道欧洲形势恶劣,这麽做似乎是合适的.最终可能是标普向欧盟发出信号,让欧盟必须马上行动起来.若标普试图传达信息,现在是绝佳时机.这将会打压风险偏好.如果欧洲股市明日上扬,我会感到意外.至于欧元,存在一些神奇的支撑助其不致下跌.市场十分乐观的认为,欧洲这次将采取一些措施,因此欧元卖家相当紧张.

(完)