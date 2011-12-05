标准普尔警告可能调降15个欧元区国家的债信评级

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
路透纽约12月5日电---标准普尔周一警告称,可能调降15个欧元区国家的信用评级,因该地区债务危机加深.
以下为分析师评论摘要:
CABOT MONEY MANAGEMENT固定收益投资组合经理WILLIAM LARKIN:
我们已经有几天时间不断获得好消息,现在可能要出现一些坏消息了.这就像雪上加霜.我不知道市场对这些消息消化了多少.看来10年期美国公债目前对此的反应不大,但欧洲市场已经收盘.
现在最重要的事情是,这些(欧元区国家)债券的收益率仍处於当前区间,它们看起来有下滑趋势,这对每个有关人士都是好消息.该消息可能已经被部分消化,甚至大部分都已被消化,但情况到底如何我们明天就会知道.
The Davidson Cos.首席市场策略师Fred Dickson:
此时我只能说任何人都不会感到意外.所有这些政府都背负着相当於其国内生产总值(GDP)相当大比例的债务.他们的债务与GDP之比与美国相当,或者更高一点.我能说的只有是什麽让他们耽搁这麽久.
这是预示有可能发生波及整个区域的事件而亮起的第一个黄灯.一点点像是利空的消息都会引发一些抛售.
RBC CAPITAL MARKETS资深美国分析师JACOB OUBINA:
我想这不会令任何人感到意外.鉴於目前的所有问题以及他们因应危机几乎毫无进展的事实,我认为早就该如此.
当大约一小时前传言开始流传之时,美国公债收益率大幅下跌.
如果德国评级遭调降,而这种可能性极高,美债(收益率)将重新跌至近期低位.(10年期美债收益率)很难跌破1.90%水准.
本周美国不管是数据还是美国联邦储备委员会(美联储,FED)官员讲话都非常稀少,因此所有注意力都集中於欧洲,消息在本周传出可能要比上周产生更大影响.
FOREX.COM首席策略师BRIAN DOLAN:
我仍认为,评级机构因信誉下降而受创.尽管如此,我们知道欧洲形势恶劣,这麽做似乎是合适的.最终可能是标普向欧盟发出信号,让欧盟必须马上行动起来.若标普试图传达信息,现在是绝佳时机.这将会打压风险偏好.如果欧洲股市明日上扬,我会感到意外.至于欧元,存在一些神奇的支撑助其不致下跌.市场十分乐观的认为,欧洲这次将采取一些措施,因此欧元卖家相当紧张.
(完)
--编译 杜明霞/石冠兰/王兴亚/王翔琼;审校 徐文焰
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