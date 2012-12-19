标普将希腊主权债信评级从选择性违约上调至B

路透纽约12月18日 - 评级机构标普周二将希腊主权债信评级从选择性违约上调至B-,展望为稳定,指因欧洲将该国留在欧元区所做的努力.

"本次评级上调表明,我们认为欧洲经济与货币同盟(欧元区)成员国表现出维护希腊成员国身份的强烈决心,"标普表示.

"长期评级展望稳定,表示我们认为希腊政府恪守进行财政和结构性调整的承诺,即便面临经济政治挑战,"标普并称.

希腊财政部长史托纳拉斯表示,此举令人鼓舞,但希腊还有更多工作要做.

"这对希腊来说是一个非常重要的决定,但我们不会就此止步,"史托纳拉斯说,"这带来了乐观的情绪,但前路仍然漫长艰险."

希腊政府邀请民间债权人参与债券回购以减轻该国债务负担之后,标普在本月稍早时曾将希腊评级降至选择性违约.

当时标普说,这项债券回购计划的实现,也许有消除选择性违约的可能性.

希腊主要的资金提供方--德国以及国际货币基金组织(IMF)均认同该项债券回购计画的结果.

债券回购计划帮助说服了欧元区伙伴和IMF在3月之前释出491亿欧元的援助金.

史托纳拉斯本周稍早时说,2013年希腊经济料将连续第六年萎缩,不过可能在2014年开始复苏.

穆迪给予希腊的债信评级是C,惠誉是CCC.这三家评级机构所给的评级均属推估.(完)

(编译 李婷仪; 审校 张荻)

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