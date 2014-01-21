标普500指数小幅收涨 道指受业绩拖累走低

* 陶氏化学跳涨，因维权投资人购买其股份

* Verizon、Travelers和强生在公布业绩后均走低

* 盘后交易中，IBM走低但Cree上扬

* 道指收跌0.3%，标普500指数上扬0.3%，Nasdaq攀升0.7%

路透纽约1月21日 -美国股市周二多数收涨，标普500指数结束两日连跌上扬，受助于材料股涨势，但道指下跌，因三家成份股企业公布的业绩令人失望。

市场走势震荡，标普500指数整日在平盘上下游走，道指在小涨和大跌间拉锯，Nasdaq指数则在小跌和劲扬间摇摆。

标普材料股指数.SPLRCM上扬0.6%，为表现最佳的标普500指数十大板块之一，陶氏化学(DOW.N)领涨，该股急升6.6%，报45.93美元。维权投资人兼对冲基金经理Daniel Loeb购买该公司股份，并希望其剥离石化业务。

另外，美国铝业(AA.N)劲扬6.8%，报12.13美元，之前摩根大通将该股评级上调至“增持”并将其目标价从9美元上调至15美元。

另一个与经济成长步伐存在一定关联性的板块能源股.SPNY上扬0.5%。

BNY Mellon Wealth Management投资策略部董事Jeff Mortimer表示，“我们仍认为对经济状况敏感的个股有上行的空间。从长期来看，它们可能是赢家。”

三家行业翘楚Travelers Cos(TRV.N)、Verizon Communications(VZ.N)和强生(JNJ.N)在公布业绩后均重挫，拖累道指走低。

保险商Travelers收跌1.7%，报85美元，之前其公布的季度获利超预期，但投资者担忧该公司的利润率。Verizon回落1.3%，报47.70美元；而强生下跌1.1%，报94.03美元，因该公司发布的财测在分析师预期区间的底部。

根据汤森路透提供的数据，第四季企业获利预计将较上年同期增长7%。在迄今已公布业绩的61家标普500指数成份股企业中，约56%的获利超过分析师预期，低于63%的长期均值。约71%的营收超过预期，高于61%的长期均值。

道琼工业指数.DJI收跌44.12点，或0.27%，至16,414.44点；标准普尔500指数.SPX收涨5.10点，或0.28%，至1,843.80点；Nasdaq指数.IXIC收升28.179点，或0.67%，至4,225.760点。

由于美国联邦储备理事会(FED/美联储)已开始执行缩减刺激举措的计划，投资者将密切关注企业获利以寻找经济成长的迹象。发布负面财测与发布正面财测的企业家数之比约为8:1，如果这一趋势持续，将录得有纪录以来最低比率。

道指成份股IBM(IBM.N)在盘后交易中转升为跌。该公司报告，经调整后的第四季获利超过预期，但营收不及预期。

Cree Inc(CREE.O)在盘后交易中跳升4.2%，之前该公司公布的第二季营收超过预期。

美国上市的黑莓(BBRY.O)对Nasdaq100.NDX指数的提振最大，该股劲扬9.4%，报9.93美元，因空头撤出该股。 今年迄今，该股已累积攀升约33%。

达美航空(DAL.N)攀升3.3%，报32.08美元，之前该公司报告的第四季获利超预期，受助于燃料成本降低。

纽约证交所约有63%的股票收涨，而Nasdaq市场上涨股的比率为59%。根据BATS交易所数据，美国各大证交所成交量总计约67.8亿股。(完)

(编译 母红; 审校 郑茵)

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