（更正）标普再度下调沙特和巴西等产油国评级 俄罗斯幸免

（更正：因英文原文有误，第二段沙特新的评级展望从“负面”改为“稳定”，原来的展望从“稳定”改为“负面”。）

路透伦敦2月17日 - 评级机构标准普尔周三下调了沙特阿拉伯、巴西、哈萨克斯坦、巴林和阿曼的信用评级，这是标普在差不多恰好一年内第二次下调多个主要产油国的评级。

标准普尔将沙特的评级下调两个级距至“A-”、评级展望为稳定，之前的评级为“A+”、展望为负面。标普还取消了巴林的投资级评级。下调评级的理由是油价下跌给这些国家带来压力。

始于2014年中的油价大跌已导致多个产油国的评级被下调，其中包括沙特、俄罗斯、巴西和委内瑞拉。油价下跌令人担忧这些国家可能发生主要债务违约。

此次幸免的国家是俄罗斯。标普表示，俄罗斯政府的财政缓冲给该国带来了更大的回旋余地，但如果财政缓冲被侵蚀的速度快于预期，或者国际制裁再度“大幅”收紧，则该国“BB+”的评级可能会再度被下调。

巴西的评级被调降一个级距，从“BB+”降至“BB”，展望为负面，意味着评级被再度下调的可能性约为33%。

不过，巴西评级被下调的原因除了油价下跌带来的经济压力外，还有巴西的政局不确定性。

对于中东国家而言，低油价带来的压力要大得多，因为包括沙特在内的很多国家的货币都钉住美元，从而限制了通过货币贬值来刺激经济的空间。

和沙特一样，巴林的评级也被下调了两个级距，从“BBB-”下调至“BB”，从而也失去了投资级评级。

阿曼的评级也被下调两个级距至“BBB-”，评级展望为稳定，之前的评级为“BBB+”、展望为负面。哈萨克斯坦的评级被下调一个级距，从“BBB”被调低至“BBB-”，展望为负面，原因是该国通胀、汇率压力和银行业稳定性令人担忧。(完)