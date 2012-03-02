标普高层称意大利有望重返“A”评级

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透米兰3月2日电---意大利报纸Il Sole 24 Ore周五引述标准普尔欧洲、中东及亚洲主权评等主管的谈话指出,意大利重返"A"级主权评级要取决於债务及经济成长趋势以及政府政策.
1月标普将意大利主权债评级调降两个级距至'BBB+',展望为负面.
"意大利的第一步将是将展望从负面转为正面.这将取决於债务、经济成长的趋势以及蒙堤政府实施改革措施的影响,"标普负责欧洲、中东和亚洲主权评级的主管Myriam Fernandez de Heredia称.
她表示,蒙堤政府的组建避免了标普降评更为严重的情况.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张明钧
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