标普高层称意大利有望重返“A”评级

路透米兰3月2日电---意大利报纸Il Sole 24 Ore周五引述标准普尔欧洲、中东及亚洲主权评等主管的谈话指出,意大利重返"A"级主权评级要取决於债务及经济成长趋势以及政府政策.

1月标普将意大利主权债评级调降两个级距至'BBB+',展望为负面.

"意大利的第一步将是将展望从负面转为正面.这将取决於债务、经济成长的趋势以及蒙堤政府实施改革措施的影响,"标普负责欧洲、中东和亚洲主权评级的主管Myriam Fernandez de Heredia称.

她表示,蒙堤政府的组建避免了标普降评更为严重的情况.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张明钧

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