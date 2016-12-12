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国际财经 | 2016年 12月 12日 星期一 11:58 BJT

标准普尔称韩国总统遭弹劾不影响信用评级的基础

路透首尔12月12日 - 标准普尔周一称，韩国国会上周五通过弹劾总统朴槿惠对该国的债信评级并未造成实质影响。

“虽然政治不确定性可能在一段时间内分散决策制定者精力，但我们相信韩国有效率的官僚系统将保持政府顺畅地运作。”标普称。

在宪法法庭裁定是否维持这项弹劾表决之前，朴槿惠职务已暂交总理代理。(完)

(编译 李婷仪 审校 王丽鑫)

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