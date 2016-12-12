标准普尔称韩国总统遭弹劾不影响信用评级的基础

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔12月12日 - 标准普尔周一称，韩国国会上周五通过弹劾总统朴槿惠对该国的债信评级并未造成实质影响。
“虽然政治不确定性可能在一段时间内分散决策制定者精力，但我们相信韩国有效率的官僚系统将保持政府顺畅地运作。”标普称。
在宪法法庭裁定是否维持这项弹劾表决之前，朴槿惠职务已暂交总理代理。(完)
(编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。