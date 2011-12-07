专访：标普主管称德法提出的财政整合计划很有希望

路透纽约12月6日电---评级机构标准普尔负责欧洲主权评级的高级主管Frank Gil周二称,德法两国提出的有关加强欧洲财政整合的计划"很有希望",可能有助避免欧元区国家大规模遭降评的一幕上演.

Gil表示,周五的欧盟峰会十分关键,如果领导人届时能提供"一些迹象"表明他们已有一套刺激经济增长及共同承担财政金融风险的策略,那麽此次峰会就可能算是成功.

他在接受Reuters Insider采访时说,"内容可能至少涵盖已从法国和德国那里获悉的计划,这个计划看上去很有希望:向某种形式的财政转移和财政联盟迈出了一步."

他补充说,欧盟领导人需解决的另一个问题是,如何在不损及特定国家财政的情况下救助受困的欧洲银行业.

"过去我们也曾指出,需要创建一种机制,独立于国家财政之外对欧洲银行业进行资本重整,在一定程度上切断国家财政与金融业风险之间的联系,"他说.(完)

--编译 艾茂林;审校 蔡美珍

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