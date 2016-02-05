中国债券保险和担保行业的信用趋势调整为负面--标普新闻稿

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新加坡，2016年2月4日—标准普尔评级服务宣布，将中国债券保险和融资担保行业的信用趋势由稳定调整至负面。该行业的保险业与国别风险评估（IICRA）仍为“中等”。标准普尔今日发布的报告《中国债券保险和融资担保行业面临高行业风险，但保险业与国别风险评估仍维持在中等水平》对保险业与国别风险评估有详细论述。

标准普尔信用分析师黄如白表示：“我们将趋势调整为负面，以反映中国经济增长放缓，以及中小企业和实力较弱公司的违约风险上升的背景下，债券保险公司和担保公司的经营表现将变弱的可能性。”

中国债券保险和担保行业的代偿率通常处于可控水平，反映出中国相对较低的违约率。对于该行业业务规模较大的公司而言，代偿额与累计解除担保金额的比率维持在较低的个位数水平。该行业业务规模较大的公司的股本回报率约为5%，但在压力时期行业整体的经营状况波动较大，一些公司的股本回报率有可能降至较低的个位数甚至为负值。因此我们对中国债券保险公司未来盈利能力的评估为负面。中国担保公司承保的整体担保在保余额中约四分之三与中小企业的贷款或债务有关，而在经济面临压力时中小企业较容易遭遇资本融资和流动性方面的问题。这些中小企业包括基础设施、房地产和其他面临产能过剩问题的行业。

另一方面，一些债券保险公司和担保公司通过与地方或中央政府的关联，获益于政府的潜在支持。一些公司为规模较大的企业和国有企业提供较大金额担保，因此有更加稳定的经营表现。这一因素帮助缓解中小企业业务带来的盈利压力。

中国的公司在2016年面临的金融环境仍将困难，自2015年初以来已有六家发债人违约（参见2015年12月10日发布于RatingsDirect的《2016年中国公司违约将会上升》）。受大宗商品价格大幅下跌和房地产市场调整影响，我们预计采矿、建筑材料和房地产等行业的违约将上升。直至最近公开债券市场的违约还很少见。与此同时，信贷损失上升、息差缩窄和政府政策风险上升，使银行业面临负面趋势（参见2016年1月28日发布《经济增速放缓和政府政策或导致中国银行业风险上升》）。

黄如白表示：“我们预期较低的股本回报率将打击担保行业的经营表现。很多较小的担保公司还面临中小企业业务带来的风险。与银行相比担保行业对中小企业的风险敞口要高出许多，因此我们预期担保行业面临的拖欠率将上升。”