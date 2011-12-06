标普威胁调降评级 施压欧洲迅速解决债务危机

* 欧洲面临在欧盟峰会前就危机解决方案达成一致的压力

* 标普威胁调降15个欧元区国家评级

* 意大利撙节计划令市场感到振奋

* 欧元区必须让世界知道,其将偿还债务--萨科齐

* 欧盟条约的修改可能仅限於欧元区国家

路透巴黎12月5日电---法国与德国领导人周一达成一项与修改欧盟条约有关的总体计划,以强化欧元区财政纪律.而一家评级机构亦施压,要求迅速解决欧债危机.

标准普尔表示,已对欧元区17国中的15国表示,可能在90日内整体调降其评级,包括德国、法国和另外四个AAA评级国家.一切将取决於周五欧盟峰会的结果.

法国总统萨科齐和德国总理默克尔称,他们的计划包括:对未能持续控制赤字水平的政府自动实施惩罚措施,以及提前推出针对受困欧元区国家的永久性救助基金.

他们表示,希望能在明年3月就条约修改达成一致,并在6月法国结束总统和议会选举後获得批准."我们需要迅速行动,"萨科齐指出.

欧元区最大的受困国意大利亦出现了解决危机的一线希望.该国新政府宣布了一项紧缩计划,随後其借贷成本大幅下降.

法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)说,标普的动作没有把萨科齐与默克尔宣布的应对计划纳入考虑.

萨科齐与默克尔在巴黎会谈约两小时之後,他在联合记者会中说:"我们要做的是...告诉全世界,欧洲的规则是我们会偿还欠债、减少赤字、恢复成长."

默克尔补充说:"这个方案展现出我们决心维持欧元为一个稳定的货币,让欧元成为促进欧洲稳定的重要因素."

稍後,这两位领袖很快就对标普的动作发表一项联合声明,称他们决心与欧洲夥伴一起"采取一切措施以确保欧元区稳定."

外界对於欧洲领袖料在周五达成可信计画的信心在周一激励全球股市走扬,欧洲股市并触及五周高位.

投资人和政坛决策者寄望峰会就加强欧元区整合达成协议,并由负债沉重国家实施严格的减赤举措,可促使欧洲央行采取果断行动遏止债市动荡情况蔓延.

"这项协议料可为欧洲央行在暂时更积极介入时,提供其政治上的保护."华盛顿卡耐基国际经济项目的资深会员Uri Dadush说.

"坏消息是这仅是暂时性的.由於缺少了朝欧元区共同债券发展的行动,以及对受困国家的长期财政支持,很难想见像这样的一种协议可以维系多久."

**缺乏进展**

标普告知各国政府,将在峰会结束後"尽快"完成评估.

"......欧元区的系统性压力近期已增强至给欧元区整体信用评级带来下行压力的地步,"该机构在声明中称.

标普强调,"在如何应对紧迫的市场信心危机,及长期内如何确保增强欧元区成员国的经济、金融和财政一体化的问题上,欧洲决策者仍存在分歧."

该机构表示,奥地利、比利时、芬兰、德国、荷兰和卢森堡的评级可能被下调一个级距,其余九个被置于观察名单的国家评级可能被下调至多两个级距,包括现为AAA评级的法国.塞浦路斯评级已被置于可能被下调的观察名单,希腊评级则已被降为CC的垃圾级.

标普还强调,欧元区国家很难在采取如此多撙节措施的情况下还能维持经济成长,并称明年欧元区整体产出下降的机率为40%.

Forex.Com首席策略师Brian Dolan称,标普可能"向欧盟暗示,他们需要马上采取一些行动".

"如果他们试图传递某项信息,那麽现在正是好时机."

德国总理默克尔和法国总统萨科齐都希望实行这样一个制度,即对未能降低预算赤字的欧元区成员国政府采取更强制性的约束.

但是,他们现在面临必须达成一致的空前压力,当前危机使其在诸如欧洲央行在贷款给受困成员国中扮演的角色,及是否应发行欧元区共同债券的问题上意见不一.

萨科齐和默克尔表示,他们将在周五峰会前的周三提出其构想,并明确表示决心推动修改欧盟条约,尽管遭到多个成员国反对.

他们并称,倘若身处欧元区以外的英国等国家阻止修订涵盖27个国家的欧盟条约,那麽欧元区17国将单独达成协议.

萨科齐指出,必须让导致欧债危机的经济政策失误不再上演,并接受欧元区两大经济体--法国和德国在寻求解决方案上承担最大的责任.

"在这个极为令人担忧的时期和面临严重危机之际,法国相信,与德国之间的联盟和理解具有重要战略意义,"他说道."倘若存在意见分歧,将招致欧元区解体风险."

英国、爱尔兰和荷兰等多国政府反对修订欧盟条约,因此举恐难以在公民投票中获得公众支持.

英国政府称,萨科齐和默克尔提议的修改欧盟条约,并不意味着向欧盟移交很多权力,因此无需英国举行全民公投.英国并不是欧元区成员国.

**自动制裁**

对於违反现行预算赤字上限不超过国内生产总值(GDP)3%规定的国家,修改後的欧盟条约将允许对此类国家自动进行制裁,除非"绝大多数"国家投票反对这一处罚.

这将更改现行的体系,即大多数国家必须投票赞成启动一个惩罚程序.

此举还会将预算平衡规则纳入欧元区各国的宪法之中,尽管他们没有透露提议措辞的详情.(完)