（修正）专访：标普认为现阶段没有必要在预定日程之外评审中国评级--高管（更新版）

（修正内文倒数第四段错别字，新增背景和引语）

路透北京5月29日 - 标准普尔全球亚太区主权评级资深董事陈锦荣周一对路透表示，标普可能按原有安排对中国评级进行定期检查，认为现阶段没有举行临时委员会会议的理由。

上周穆迪将中国主权债信评级下调一个级距，使其与惠誉的评级处于同一水平。标普自去年3月以来对中国的评级一直为AA-，展望为负面。该评级较惠誉和穆迪给予中国的评级高了一个级距。

“我认为现阶段没有任何理由举行临时委员会会议，所以我们可能会遵循定期检查评级的模式，”陈锦荣在电话专访中说。

陈锦荣未说明下次的定期审查将在何时。

上周穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，称此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。

惠誉周五维持对中国的A+评等不变，称原因是中国的“宏观经济表现一贯强劲”，不过惠誉也指出，经济不平衡和脆弱性也随之上升。

陈锦荣告诉路透，没有人预计中国在不久的将来会出现任何形式的金融动荡。

“尽管(穆迪)下调评级，但所有主要评级机构给中国的评级都很高，无论是A+还是AA-，都是很高的评级，”他说。

近几年来，政府牵头实施的经济刺激政策一直是中国经济增长的主要推动力。但与之相伴的信贷增长造成沉重负债，目前接近GDP的300%。

“现在大家主要担心的是更长期的问题，”陈锦荣说。“ 因为如果保持这个趋势，那么根据我们过去几年看到的情况，未来某个时间，不稳定的风险将上升到可以进一步下调评级的水平。”

**一系列举措**

中国已誓言通过债转股、国企改革和削减过剩产能等方式降低债务水平。

近几个月，监管机构已经出台了一系列措施，遏制影子银行，而且中国央行还谨慎地上调了短期利率。

陈锦荣称，主要的担心是中国“依赖在其它一些经济体中不具有可持续性的一个增长来源，还有就是债务快速增长”。

“如果有朝一日增速放缓，会有巨大的债务需要偿还，那么很明显压力会很大。不过我认为这不会很快到来。”

陈锦荣表示，他预计未来几年中国经济年增长率将放缓至6%，不过未来一两年的大部分时间里仍会保持在6%上方。

穆迪预计未来几年中国GDP增速将放缓至5%左右，不过表示中国经济仍会保持强劲，出现硬着陆的几率很小。

中国政府制定的今年GDP增长目标在6.5%左右。

2016年中国经济增速为6.7%，在政府的目标区间之内，不过增速还是创下了25年来最慢。(完)