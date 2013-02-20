标普：人民币维持稳定 房企美元债汇率风险不大

路透香港2月20日 - 评级机构标准普尔周三表示,虽然大部份发行美元债券的中国开发商都没有为外币进行对冲,但该行预期人民币大幅贬值的可能性不大,故相信发行外币债券开发商面对的汇率风险应较小.

根据中银国际,年初至今短短一个月余,除日本以外的亚洲区已有约236亿美元的美元债券发行,几达去年的20%,香港为主要市场之一.而来自中国房地产开发商的发行量占全中国/香港的六成.

"开发商的收入为人民币,而它们发行的债券则以港元/美元计价.但我们的看法是,人民币相对其他货币应保持稳定,从现水平大幅贬值的可能性很低,所以即使开发商没有进行对冲,所面对的汇率风险也较小."标普企业评级董事总经理兼分析经理李国宜在电话会议中称.

此外,标普今天发表报告,将中国住宅房地产发展板块的前景展望,由"负面"调升至"稳定",反映开发商至少于未来6-12月的财务和营运情况可保持稳定.

标普表示,去年内地开发商的销售强劲,而这股动力仍然持续.由于融资渠道重开,令到更多的开发商能以优惠的成本改善其流动性.此外,开发商再融资风险已减退,部份原因是它们采取了更积极的财务管理.

"我们认为内地开发商于2013年有更大的可能性获得正面的评级,其中原因是其良好的销售前景.此外,不少债券发行商在财务管理和增长方面更为自律,以及融资的方法更广."标普企业评级董事符蓓称.

而在过去18个月,标普将多家内地开发商调降评级及将展望降至"负面".

标普的报告称,内地100个主要城市的平均房价将会跟随经济增长走势,而在个别城市,房价升幅可能更高.

"我们预期2013年全年住宅房价上升5%,这应该是中央可接受的水平.因此我们不预期今年政府会大幅收紧或放松对房地产市场的调控,但假如房价增长加速的话,则可能会对部份措施作出微调."符蓓表示.

她补充,去年地产市场复苏主要受刚性需求带动,故不认为中央会破坏这些健康需求.但部份一线城市的房价和成交量表现强劲,故市场猜测政府或会出台措施,但符蓓认为,新一届政府的首要着眼点是经济复苏,故相信稳定的政策环境会是主调,但亦不排除会微调部份政策.(完)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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