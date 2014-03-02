标普500指数刷新纪录收盘高位 但因乌克兰忧虑脱离日高

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
* 股市尾盘回吐稍早升幅
* 美国第四季GDP和成屋待完成销售指数不及预期
* 消费者信心数据提供支撑
* 道指和标普500指数升0.3%，Nasdaq指数跌0.3%
路透纽约2月28日 -美国股市标普500指数周五再次刷新纪录收盘高位，但远低于日内高点，因对乌克兰紧张局势的忧虑驱使投资人在周末前获利了结。
三大股指本月均大涨，道指录得2013年1月来最大月度百分比升幅，而标普500指数本月表现为10月来最佳。
标普500指数盘初再创新高，为本周第二次，因消费者信心等数据一反近期疲弱的趋势。
但在乌克兰代总统指责俄罗斯公然进犯，并称俄罗斯在效仿2008年同格鲁吉亚开战前的状况后，股指转跌。
“市场有关俄罗斯卷入乌克兰情势的言论令投资人紧张。”Wedbush Securities董事总经理MichaelJames表示，“先卖了再说。你不知道周末会发生什么，所以投资人就先锁定获利。”
Nasdaq未能重返平盘之上，包括苹果(AAPL.O)和Salesforce.com Inc(CRM.N)等科技股在标普500指数中跌幅居前。
道琼工业指数.DJI收升49.06点，或0.3%，至16,321.71点；标准普尔500指数.SPX收高5.16点，或0.28%，至1,859.45点的纪录收盘新高，盘中创下1,867.92点的纪录高位。
Nasdaq指数.IXIC下滑10.814点，或0.25%，至4,308.119点。
本周，道指攀升1.4%，标普500指数上扬1.3%，Nasdaq指数上涨1%。
三大股指在2月大幅攀升，道指上涨4%，标普500指数升4.3%，Nasdaq指数上涨5%。道指录得逾一年来表现最好的一个月。
本周零售股大涨，标普500零售股指数.SPXRT本周升4.5%，因之前家得宝(HD.N)等零售商公布了强劲的业绩。
美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦周四在参议院金融委员会作证时表示，近期数据反映美国经济中支出放缓，这部分可能归因于恶劣天气的影响。
数据显示消费者信心增幅大于预期，而芝加哥采购经理人指数(PMI)也高于预期。不过美国政府下修了去年第四季经济成长估值。
Salesforce.com大跌5.8%，报62.37美元，昨日该公司上调全年营收预估，但其盈利预估大致低于预期。
根据BATS Global Markets最新数据，美国各证交所约有77亿股换手，高于2月至今的均值70亿股。
纽约证交所上涨与下跌个股家数分别为1,818和1,186。在Nasdaq市场为1,408家和1,188家。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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