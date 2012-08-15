渣打同意就伊朗相关交易指控和解

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 渣打银行同意与纽约监管当局达成和解
* 详细条款预计在短期内达成--渣打
路透纽约8月14日电---英国渣打银行(STAN.L)同意支付3.4亿美元,与纽约监管机构就其隐瞒与伊朗相关交易的指控达成和解.
美国对一家英国银行展开调查,而且纽约州金融局局长Benjamin Lawsky在美国联邦机构之外采取独立行动,在英美之间引发争议.和解消息让这一持续了一周的争论落幕.
和解结果也是渣打集团首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)飞赴纽约主掌谈判之後取得的.而在不到24小时之前,渣打银行还计划在听证会上为自己辩解.
Lawsky在8月6日表示,渣打银行隐瞒与伊朗有关联的2,500亿美元交易,违反了美国制裁行动,并称该银行为"流氓机构".
他还命令渣打周三出席听证会,陈述为什麽不能撤消其在纽约开展业务的执照.Lawsky在周二的声明中表示,该听证会已经推迟.
渣打称,Lawsky在8月6日发出的命令有如晴天霹雳,重挫其股价并迫使银行高层匆匆结束休假赶回伦敦.英国央行总裁金恩表示Lawsky与正在调查渣打的联邦监管者行动脱节.渣打强烈否认控诉,称非法交易的总额少於1,400万美元.
Lawsky在周二的声明中称,渣打已经"同意违规行为涉及至少2,500亿美元的交易."
渣打证实双方已就和解协议内容达成一致,包括支付3.4亿美元罚金."包括和解细节条款的正式协议料很快敲定,"该银行称.
除了民事罚款,Lawsky说渣打还同意设置监测至少两年,以查核其纽约分支的洗钱风险控管.(完)
--编译/审校 张涛/吴云凌/戴素萍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
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