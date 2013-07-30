南非个股：标准银行洽商向中国工商银行出售伦敦商品交易部门--消息

路透约翰内斯堡7月30日 - 知情消息人士周二透露，南非标准银行 正与其最大股东中国工商银行 进行深入谈判，要将旗下的伦敦大宗商品交易部门出售给后者。

随着南非标准银行专注于在成长迅速的撒哈拉沙漠以南市场扩大业务，这是该银行拆离非洲大陆以外业务的又一举措。

上述消息人士表示，标准银行和工商银行之间的协商正在进行。由于此消息尚未公开，所以这位消息人士拒绝说明身份。工商银行持有约20%的标准银行股份。

标准银行一位发言人在一份声明中表示，两家银行“在共同探讨扩大合作的领域，其中包括全球性市场和大宗商品市场”。

英国的Sky News稍早报导，标准银行旗下伦敦外汇交易部门可能成为该交易的组成部分。

标准银行对该业务的要价以及何时宣布该交易，目前还不明朗。

标准银行去年完成了将其阿根廷业务的80%股份出售给工商银行的交易。