南非个股：标准银行洽商向中国工商银行出售伦敦商品交易部门--消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透约翰内斯堡7月30日 - 知情消息人士周二透露，南非标准银行 正与其最大股东中国工商银行 进行深入谈判，要将旗下的伦敦大宗商品交易部门出售给后者。
随着南非标准银行专注于在成长迅速的撒哈拉沙漠以南市场扩大业务，这是该银行拆离非洲大陆以外业务的又一举措。
上述消息人士表示，标准银行和工商银行之间的协商正在进行。由于此消息尚未公开，所以这位消息人士拒绝说明身份。工商银行持有约20%的标准银行股份。
标准银行一位发言人在一份声明中表示，两家银行“在共同探讨扩大合作的领域，其中包括全球性市场和大宗商品市场”。
英国的Sky News稍早报导，标准银行旗下伦敦外汇交易部门可能成为该交易的组成部分。
标准银行对该业务的要价以及何时宣布该交易，目前还不明朗。
标准银行去年完成了将其阿根廷业务的80%股份出售给工商银行的交易。
标准银行去年11月表示，计划将旗下伦敦员工至多裁掉15%，以节支1亿美元。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。