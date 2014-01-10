《热点透视》渣打宣布重组计划，但市场疑云仍挥之不去

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen；编译 朱晓军

路透香港1月10日 -渣打集团(STAN.L)意外宣布重组，这给市场带来的是更多疑问而非答案。在向投资者发布最新战略仅仅两个月后，渣打就送走了两位高管，并宣布计划合并两个主要部门。这次重组似乎来的有些仓促，而且也几乎无助于缓解市场对该行增长减速的忧虑。

表面上看来，这次重组可能直接源自管理咨询公司麦肯锡的建议。个人银行与更大的企业银行业务合二为一，有利于渣打整合重叠的后勤部门和支持业务--这都是十年快速发展的遗留问题。此举还将帮助渣打为中型企业及企业所有人提供更加量身定做的服务。

虽然这次内部精简的财务收益不大，但在管理上的效果显而易见。企业银行业务目前的主管MikeRees将接手整合后的业务部门，并担任副执行长，有望接任执行长冼伯德(PeterSands)。副执行长一半都不会在二号人物的位置上呆太久。其他调整也恰如其分。效力渣打多年的财务董事麦定思(Richard Meddings)将在夏季离开渣打，他此前从未掩饰对更高职位的向往--要么在渣打要么在别处。个人银行业务主管Steve Bertamini也将离职。

如果渣打仍然保持着两位数的增长，股东们可能对这些变化不屑一顾。然而，由于渣打在印度等市场增长放缓，而且来自西方对手的竞争也愈发激烈，投资者对其前景越来越不确定。有人甚至认为渣打还需要进行配股来巩固资本状况，但管理层予以反驳。重组消息发布后，渣打股价下挫逾3%，在过去九个月则跌去近30%。

竞争对手羡慕渣打在新兴市场的占有率以及出色的长期增长前景。但是，要想安抚投资者，渣打还需要出台控制成本和应对韩国等问题市场的更清晰计划。这次重组表明，未来还将发生更多变化。(完)

香港个股：渣打自4月1日起合并企业银行及个人银行，财务董事将离任。

(译文审校 田建华)

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