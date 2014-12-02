标普预期若IMF采纳主权债重整新计划 违约应不致大增

路透伦敦12月1日 - 标准普尔表示，如果国际货币基金组织(IMF)采纳一项计划，强迫各国在接受IMF援助前需先重整债务，标普预计主权违约不会大幅增加。

部分基于自希腊问题汲取的经验，IMF在6月时提出这项改变计划。IMF原先同意纾困希腊，且不必让民间债权人担负损失，但之后却态度大转弯。

最后希腊进行了史上最大规模之一的债务减记，但标准普尔首席评等官员Moritz Kraemer称，IMF提议的举措不太可能会造成债券投资者担心购债对象。

“提案旨在降低解决主权债务危机的经济和金融成本。”Kraemer在一份报告中称。

“然而...若就此认定一旦提案成为IMF正式政策、主权违约风险--即债务重新安排或重整--将明显增加，我们认为言之过早。”他补充表示。

根据新计划，唯有在无法确定债务是否“不可持续”时，才会要求债务重整--让债券持有者给予一国政府更长时间偿债，而非减记。

债券持有者也得同意这么做，而牵连到的国家将不得进入常规举债市场筹资。

Kraemer称，做这些决定需根据复杂的计算和各种假设，因此这种作法应该仅会偶一为之。目前IMF仍在评估这种作法。(完)

(编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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