专访：标普质疑日本政府能否制定出详细的财政整顿计划

路透东京12月2日 - 标准普尔怀疑日本首相安倍晋三能否修复该国困顿的财政状况；而周一，也就是距日本大选不到两周的时候，穆迪下调了日本主权债信评级。

标准普尔主权评级主管小川隆平对路透表示，安倍将加税计划推迟18个月，短期而言可能对经济有利，但无法保证消费税一定上调，因为选举后政治形势可能发生变化。

外界对日本经济财政状况的看法日趋保守。这来得很不是时候，因为安倍已宣布12月14日举行大选。这次大选，就是对安倍是否为根本改善经济成长前景做了足够努力的投票。

“我可能是错的，但从历史上来看，我对于日本政府能制定出详细的财政计划并不乐观，”小川隆平说。

标普对日本的债信评级为AA-，较最高级别AAA低了三个级距。标普对日本的评级展望为负面，意味着有可能下调。

被问到是否在检阅日本当前评等，看是否需要调降时，小川隆平拒绝证实。

穆迪投资者服务周一将日本主权债信评级下调一个级距至A1，原因在于该国实现财政减赤目标的不确定性升高。

安倍晋三决定延迟将消费税由8%上调至10%可能受选民欢迎，但部分经济分析师称，现在已不可能实现在2020会计年度降低基本预算赤字的重要财政整顿目标。

小川隆平称，即便不推迟加税，政府在整治低增长、人口萎缩和福利支出上升等结构性问题上，做得也还不够多。这些问题使其难以降低债务。

“只要日本的经济不成长，财政问题就不会解决。”他说。“增长方面还有许多要做。”

一些分析师也担心日本央行通过量化宽松计划购买政府公债，可能让政府对财政政策掉以轻心，因收益率维持在极低水平，或甚至跌到负值。

小川隆平指出，债市对周一穆迪的降评行动大致反应平淡，而金融市场走势稳定显示日本央行的货币政策现在并不让人担心。(完)

(编译 王颖/张若琪 审校 田建华/高琦)

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