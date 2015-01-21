标普可能为抵押债券评级问题最多赔偿15亿美元--消息

路透纽约1月20日 - 一位消息人士周二表示，评级机构标准普尔正在协商支付最多15亿美元，以了结美国政府对其2008年金融危机前夕抵押贷款评级问题所提出的诉讼。

两位知情人士说，这桩民事欺诈诉讼案可能最早在本月达成和解。

标准普尔是麦格希集团(McGraw-Hill)MHFI.N旗下子公司，正试图了结美国司法部以及十几个州提出的诉讼，指控其授予虚高评级以招揽更多业务。

另一位知情人士上周告诉路透，估计该公司可能支付略高于10亿美元的费用以了结此事。不过随着相关各州陆续签约，最终金额可能会有变化。

这项民事欺诈诉讼于2013年2月提起，司法部称投资者买入了有标普不当评级的抵押支持证券(MBS)后，损失数以10亿美元计。

美国政府表示，违约证券导致投保的金融机构损失了逾50亿美元，正在寻求由标普赔偿这笔损失。(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)

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