标普接近达成10亿美元和解 了结评级欺诈指控--消息

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透华盛顿/纽约1月13日 - 据了解情况的消息人士，标准普尔料将支付略高于10亿美元的费用，了结美国政府和几个州指控其在2008年金融危机之前给予有毒资产虚高评级的诉讼。标准普尔是麦格希集团(McGraw-Hill)MHFI.N旗下子公司。
消息人士称，此项和解可能还需两个月才能完成。另外，随着相关各州陆续签约，最终金额可能会有变化。
美国司法部的这件诉讼案是2013年在加利福尼亚州提起的，指控标普授予虚高评级以招揽更多业务，也未及时下调陷入困境的抵押支持债券的评级。
该案宣称，包括加入联邦保险的金融机构在内，投资者买入有标普不当评级的担保债务凭证(CDO)之后，损失数以十亿美元计。
在提起诉讼之前，司法部官员曾要求标普至少支付10亿美元了结此案，但该公司当时犹豫不决。美国政府在2013年2月提起诉讼，宣称仅在2007年3-10月这段时间，违约证券就导致参保的金融机构遭受了逾50亿美元损失。
路透无法确定政府与标普如何得出上述潜在的和解金额。对于不选择早些结案的个人或公司，美国司法部常常会要求处以更为严厉的惩罚。
若最终达成和解，将标志着与2008年危机相关的欺诈官司又结束了一章；当时抵押贷款经纪商、评级机构和其他一些参与者吹起了巨大的房地产泡沫，忽视了潜在风险。
标准普尔、美国司法部和康乃迪克州首席检察官的代表均未置评。康乃迪克州首席检察官在提起相关诉讼的多州联盟中扮演牵头角色。
标普辩称，它的评级意见受美国宪法第一修正案保护。
该案有可能和解的消息是纽约时报周二报导的。(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
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