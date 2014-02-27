标普500指数刷新纪录收盘高位 位 此前叶伦称天气恶劣导致经济数据疲弱

* 叶伦称天气恶劣可能导致近期经济数据疲弱

* J.C. Penney和其他零售企业公布业绩后股价上涨

* 道指和标普500指数均上升0.5%，Nasdaq指数涨0.6%

路透纽约2月27日 -美国股市标普500指数周四收在纪录高位，年内迄今已升穿去年底水平，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦称美国严寒天气可能导致近期美国经济数据疲弱。

这令投资人稍为宽慰，他们认为美国就业、零售销售和其他数据疲弱是因为严寒天气而非基本面转差造成的。

美股上涨，提振标普500指数升穿2013年底收位1,848.36点，该水平在近几个交易日是阻力位。

“市场忧虑，叶伦可能排除天气原因，她可能更多谈到经济走软，”Prudential Financial市场策略师Quincy Krosby说。

“我认为叶伦的讲话令市场略为释怀，她认为数据疲弱大部份和天气问题有关。”

美国联邦储备委员会(FED)主席叶伦周四在参议院金融委员会作证时表示，近期数据反映美国经济中支出放缓，这部分可能归因于恶劣天气的影响。叶伦表示，经济前景要“大幅转变”，美联储才会停止缩减购债计划。

零售股连续第三日升幅居前，J.C. Penney Co Inc (JCP.N)和其他零售企业公布强劲业绩后，股价跳涨。

Mylan Inc(MYL.O)是扶助标普500指数和Nasdaq指数上涨的最大功臣之一。非专利药制造商Mylan公布的2014年财测优于分析师预期，股价暴涨9.4%，报56.27美元。

道琼工业指数.DJI收升74.24点，或0.46%，至16,272.65点；标准普尔500指数.SPX收高9.13点，或0.49%，至1,854.29点，高过上次在1月15日创下的收盘纪录高位。

Nasdaq指数.IXIC上涨26.869点，或0.63%，至4,318.933点。

今年迄今，标普500指数上升0.3%。

零售股方面，美国百货公司连锁店J.C.Penney股价暴涨25.3%，报7.47美元，上日公司预期，本会计年度同店销售和毛利率将改善。标普零售类指数.SPXRT小升0.1%，延续近期强劲的升势。

周四出炉的经济数据增加市场的正面基调，美国1月扣除运输的耐久财订单意外上升，扣除飞机的非国防资本财订单也增加。

其他零售股方面，百思买(BBY.N) 周四公布好于预期的获利，股价盘中高见28.19美元，收报25.57美元，下跌1%。

Sears Holding Corp(SHLD.O)公布季度亏损同比收窄，令股价劲升6.5%，报43.01美元。Kohl's Corp(KSS.N)公布第四季获利下降，但预期新会计年度销售将温和增长。该公司股价上扬2.4%，报55.74美元。(完)

(翻译 利棣儿； 审校 张荻)

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