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中国财经 | 2014年 6月 12日 星期四 16:55 BJT

标准普尔确认中国AA-/A-1+评级 展望为稳定

路透6月12日 - 评级机构标准普尔周四确认对中国“AA-/A-1+”的评级，展望为稳定。

标准普尔表示，中国强劲的经济增长前景、有力的净外部资产情况和相对健康的财政状况都支持政府信用。(完)

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