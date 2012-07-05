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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 5日 星期四 16:10 BJT

标普：欧债危机可能正出现转折

评级机构标准普尔表示，如果上周欧盟峰会所达成的协议可以得到正确落实，并得到欧洲央行协助，则欧债危机可能已来到转折点。欧元区领导人上周就一系列措施达成协议，其中包括以共同基金支持西班牙银行业，取消欧元区救助基金的优先债权人地位并赋予欧洲央行新的监管权力。路透

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