《热点透视》渣打银行也沦陷到全球银行业泥沼中

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 程琳

路透伦敦8月6日电---全球银行业这下可谓全军覆没了.没有陷入财务或监管泥潭的银行本就所剩无几,现在又有一家业内巨擘被拖入其中.美国监管机构声称渣打银行(STAN.L)高层帮助隐匿了至少2,500亿美元与伊朗有关的交易,宛如扔下一枚炸弹.即便最後这家专注新兴市场的银行交点罚金即可了事,後续冲击恐怕也不会那麽简单.

因代伊朗客户避开美国监管方进行美元交易而陷入麻烦,渣打并非第一家.它的很多竞争对手都已经因为类似行为吃了罚单.即便如此,纽约州金融服务部(New York State Department of Financial Services)的指控看上去仍然显得格外不妙.

该监管机构声称,在近10年时间里,渣打银行处理了价值2,500多亿美元的6万桩交易,更有甚者,高层未加制止.纽约监管机构称,渣打集团执行董事之一在接到一名同事对潜在刑事责任的警告时回应道:"你们这些美国佬.你们算老几呀,凭什麽不让我们其他国家跟伊朗做生意啊."

这些指控严重威胁着渣打银行的声誉,它是从危机中浴火重生而且地位提升的少数银行之一,不仅避免了严重的财务滑坡--最近公布连续第10个创纪录的半年度获利,而且确立了业内领军企业的地位,并致力於实现高道德标准,喊出了"一心做好,始终如一(Here For Good)"的品牌承诺和信念.

这次事件对渣打财务状况的损害很难判断.监管机构威胁要吊销渣打纽约分行的营业执照,这对任何一家志在全球的银行来说,都无异於被宣判死刑.更有可能的情况是,渣打被处以大笔罚金,或许还得卑躬屈膝的做出道歉,并接受长时间观察.

银行业最不希望见到的是又发生一起丑闻.英国银行业对此尤其避之唯恐不及,巴克莱银行(BARC.L)和汇丰控股(HSBA.L)已经各自纠缠在利率操纵和洗钱的丑闻当中.如果再爆丑闻,政界和监管机构就更有理由收紧监管.从现有证据来看,早就应该严厉整顿一下了.(完)

--译文审校 王冠中

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