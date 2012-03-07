美国前金融大亨斯坦福获刑

美国前德州金融大亨斯坦福周二被判操纵金额高达70亿美元的庞氏骗局，这位加勒比花花公子也由此完成了一段从暴富到赤贫的人生遭际。美政府2009年2月关闭了他的金融帝国，但此前多年却未能对蛛丝马迹给予重视。相关指控可能带给他将近20年的牢狱生涯。路透