专访：标准普尔称将因英国“退欧”风险重估其最高信用评级

路透伦敦11月26日 - 标准普尔周三表示，英国退出欧盟的风险似乎在上升，这将对经济产生不利影响，标普或将重新评估英国的最高级信用评级。

标普主权评级主管Moritz Kraemer亦向路透表示，明年俄罗斯经济或陷入衰退。由于油价下跌且受到西方制裁，该国外汇储备进一步下降。他在接受采访时称，俄罗斯经济衰退并非他的核心情景假设，但有着“很大可能性”。

他说，在欧元区，疲弱的经济成长和通缩威胁将使2015年异常艰难，并将威胁政府减轻巨额债负的能力。

随着英国出现怀疑欧元的思潮，反欧盟的英国独立党(UK Independence Party)最近赢得了两个议会席位，而执政的保守党也承诺，如果明年5月赢得选举，将在两年之内就欧盟成员国资格问题举行公投。

Kraemer说，“英国退欧”的风险似乎在加大。他认为，公投是“极其重大”的行动，将危及英国作为全球最具吸引力投资地的地位。

他还说，“我们必须重新评估我们看待英国信用状况的方式。我们认为，欧盟成员国资格对英国十分有益，退出...将带来很多有关英国经济走向的问题。”

在主要信用评级机构中，只有标普仍授予英国最高评级，不过已于6月将评级展望从负面调整至稳定。标普当时警告称，若英国离开欧盟，将削弱英国的经济前景。英国是今年发达国家中经济增长最快的经济体之一。(完)

(编译 王颖；审校 戴素萍)

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