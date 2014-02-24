标普500指数逼近纪录收盘高位 保险类股攀升

* 标普500指数触及盘中纪录高位，Nasdaq指数升至14年高点

* 保险类股在Humana言论传出后上扬

* Men's Wearhouse提高对Jos. A. Bank的收购出价

* 道指与标普500指数上涨0.6%，Nasdaq指数收高0.7%

路透纽约2月24日 -美国股市周一上扬，标普500指数触及盘中纪录高位，受助于医疗保险类股的涨势，以及市场对并购活动的乐观看法。

Nasdaq指数触及14年高点，不过三大股指收盘均脱离日高。标普500指数收盘位距离纪录收盘高点1,848.38点不到1点。

Humana(HUM.N)和United Health(UNH.N)跻身标普500指数百分比涨幅最大个股之列。Humana飙升10.6%至113.69美元，此前该公司表示，政府提出的缩减Medicare医保计划的幅度似乎没有其原先预想的大。UnitedHealth亦大涨3%至76.01美元。

近期经济数据疲弱基本上被归因于严寒天气，这令投资者仍期待经济回暖之势未变。最新数据显示，芝加哥联邦储备银行1月全国活动指数从12月的正0.16跌至负0.39；而金融数据公司Markit发布的2月服务业采购经理人指数(PMI)初值从56.7降至52.7。

“人们仍高度希望最近略微疲弱的(经济)数据是受到天气的影响，”Cozad资产管理公司的投资组合经理Bryant Evans说。

道琼工业指数.DJI收升103.84点，或0.64%，至16,207.14点；标准普尔500指数.SPX收高11.36点，或0.62%，至1,847.61点，盘中创下1,858.71的纪录高点。

Nasdaq指数.IXIC上涨29.558点，或0.69%，至4,292.968点。

费城Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示，标准普尔500指数突破1,841阻力，进一步支撑涨势。

在并购活动方面，RF Micro DevicesRFMD.O同意以约16亿美元收购TriQuintSemiconductorTQNT.O，在此同时Men's WearhouseMW.N对竞争对手男性服饰零售商Jos.A. Bank ClothiersJOSB.O收购价由每股57.50美元提高至63.50美元。

RF Micro股价狂涨21%至7.03美元，TriQuint股价窜升26.1%至11.64美元。

Men's Wearhouse跳升7.5%至48.51美元，Jos. A.Bank股价扬升9.1%，收报60.04美元。

乌克兰总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)遭罢黜的消息给予市场一些支撑。尽管这可能导致乌克兰权力真空，且经济困顿，但这平息了部分疑虑。

许多交易商将目光看向周四美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦参加参院金融委员会半年一度的货币政策听证会。

各界将关注叶伦的评论，以了解恶劣天候影响经济活动的程度，同时证实美联储不会修改缩减刺激政策的时间表。

根据BATS Global Markets数据，美国各证交所约有68亿股换手，低于本月至今的均值70亿股。

纽约证交所上涨与下跌股票比约为1.6：1，Nasdaq市场则约为1.8：1。(完)

(编译 徐文焰/张明钧; 审校 张涛/徐文焰)

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