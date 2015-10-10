计算机首次成为斯坦福大学女生最欢迎专业

路透旧金山10月9日（记者 Sarah McBride） - 计算机科学专业首次成为最受斯坦福大学女生欢迎的专业，对于那些试图增强女性在科技领域地位的人来说是个有希望的信号。

斯坦福周五对路透称，基于高年级学生的初步申报结果，约214名女生选择主修计算机，占该专业总人数的30%左右。

一直最受女生欢迎的人类生物学排名降至第二，人数为208人。

“让女性感到舒服和获得支持的门槛，我们已经跨越了，”第一个获得这些数字的斯坦福计算机荣誉教授Eric Roberts表示。“我们需要做的是不要让有的人感到没有得到支持而望而却步，形成一个拥有关键规模的、诱有活力的核心群体是至关重要的。”

鉴于斯坦福在矽谷的地位，其变化是非常重要的，包括雅虎和谷歌等很多企业的创始人都毕业于斯坦福。

斯坦福的发言人称，计算机是斯坦福最受欢迎的专业，数年来申报人数占学生总数的比例在20%左右。

斯坦福称，该校约有7,000名本科生，其中女生占49%。

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