标普下调亚太区部分能源企业评级 理由是油价暴跌

路透新加坡1月25日 - 评级机构标准普尔公司周二下调了亚太区数家油气公司的评级，理由是油价下滑预期将打击油气业营收及信用前景。

该评级机构称，在将2016和2017年布兰特原油价格预期分别调降至每桶40和45美元之后，已经对包括中国和澳洲在内的亚太区部分油气企业进行过不同的评级调整。

“我们认为，在当前的价格环境下，中国的国有石油企业尽管在努力削减资本开支和成本，但仍将无法确保现金流充足率的稳定，”该机构表示。

并称因此下调了一些企业的信用状况评级，包括中国的中国石化(600028.SS)和中国海洋石油(0883.HK)以及澳洲的伍德塞德石油(WPL.AX)和Santos(STO.AX)在内。

但标普同时表示，修正后的油价预期不会影响南亚及东南亚地区国有石油企业的评级及前景，如印尼的PT Pertamina、马来西亚国家石油公司(Petronas)、泰国PTT Public和印度石油天然气公司(ONGC)等。(完)