标普下调亚太区部分能源企业评级 理由是油价暴跌

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透新加坡1月25日 - 评级机构标准普尔公司周二下调了亚太区数家油气公司的评级，理由是油价下滑预期将打击油气业营收及信用前景。
该评级机构称，在将2016和2017年布兰特原油价格预期分别调降至每桶40和45美元之后，已经对包括中国和澳洲在内的亚太区部分油气企业进行过不同的评级调整。
“我们认为，在当前的价格环境下，中国的国有石油企业尽管在努力削减资本开支和成本，但仍将无法确保现金流充足率的稳定，”该机构表示。
并称因此下调了一些企业的信用状况评级，包括中国的中国石化(600028.SS)和中国海洋石油(0883.HK)以及澳洲的伍德塞德石油(WPL.AX)和Santos(STO.AX)在内。
但标普同时表示，修正后的油价预期不会影响南亚及东南亚地区国有石油企业的评级及前景，如印尼的PT Pertamina、马来西亚国家石油公司(Petronas)、泰国PTT Public和印度石油天然气公司(ONGC)等。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。