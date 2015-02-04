Staples开价63亿美元收购同业Office Depot

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透2月4日 - 美国最大的办公用品公司Staples Inc (SPLS.O)同意以63亿美元现金加股票收购其最近的竞争对手Office Depot Inc(ODP.O)，以抗衡网络零售商和大型连锁零售商。
Staples表示对于每一股Office Depot股票，将支付7.25美元现金和0.2188股自身的股票。
以Staples在2月2日的收盘价计算，该出价对Office Depot的估值达到每股11.00美元。
该出价较Office Depot周一的收盘价有44%的溢价。(完)
(编译 王洋; 审校 李春喜)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。