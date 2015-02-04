Staples开价63亿美元收购同业Office Depot

路透2月4日 - 美国最大的办公用品公司Staples Inc (SPLS.O)同意以63亿美元现金加股票收购其最近的竞争对手Office Depot Inc(ODP.O)，以抗衡网络零售商和大型连锁零售商。

Staples表示对于每一股Office Depot股票，将支付7.25美元现金和0.2188股自身的股票。

以Staples在2月2日的收盘价计算，该出价对Office Depot的估值达到每股11.00美元。

该出价较Office Depot周一的收盘价有44%的溢价。(完)

(编译 王洋; 审校 李春喜)

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