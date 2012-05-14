《星岛日报》：新招拓内需 港商好迎战

（5月14日社评）

正当市场为中国上月经济和外贸增长急速放缓而忧心之际,央行宣布下调银行存款准备金率,向市场释放约4,000亿元人民币的资金流动.4月份内地进出口总值比去年同期只增加了2.7%,远低於市场预期.外围经济阴晴不定,欧洲市场购买力大减,打击中国出口,早已有迹可寻.更令人关注的是4月份进口增幅只得0.3%,是年半以来最低,市场担心国家透过内需来带动经济增长的算盘能否打响.中国经济增长主要靠出口、内需和投资带动,中国政府希望经济发展减少倚赖出口和投资,欲透过加强内需形成生生不息的动力,这是国家第12个5年规划的重要目标.可是,4月份进口近乎零增长,需求放缓是重要原因,月内消费增长跌至逾5年新低.中国人花钱不若以前豪爽,就连香港做中国人生意的零售商户都感觉得到,今年劳动节长假,商店生意增幅远不及往年.

4月经济数据远逊预期,市场有些角落担心中国经济会否硬着陆.以”降准”後大型银行存款准备金率仍高达20%,通胀渐回落又能够扩大减息空间,再加其他调节市场资金流动性的工具,中国仍然有相当多”弹药”应付经济下滑威胁.减进口关税影响港竞争.至于直接补贴市民消费的政策,过去有家电下乡和购车补贴等,除非不断有新的补贴出笼,否则时效有限.当局还有其他办法,来把一些本来”可望而不可即”的货品,降低价格至较多人能够负担的水平,其中包括降低进口关税.

中国上月调低了部分电子、摄影产品的进口税率,而在最近的中美战略与经济对话中,中方同意进一步调低进口关税,范围扩及与百姓生活息息相关的用品.这有利促进内地消费,又有助平衡中美贸易减少政治冲突.中国透过种种方式刺激需求,对有志开拓中国市场的港商,带来不少机遇.另一方面,部分政策则可能令港商面对较大的竞争,例如向外国降低进口关税,会削弱香港通过”更紧密经贸安排”(CEPA)享有的优势,中国进口货品价格逐渐降低,会否削弱中国人来港扫货的意欲,值得留意.港商要不断抓紧有限时间,提升促销部署.(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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