《星岛日报》：新领导层以改善民生为总路向

今年中国物价温和上涨有利企业盈利 看好权益类投资--东方证券
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
(11月16社评)
中共最高领导层顺利交接,新一届政治局7名常委,大部分有搞好经济发展的实战经验和政绩,当中习近平一如众所预料接任党总书记,预示中央将继续以改善民生,作为日後治国的总路向,港人自然希望北京可以在经济、民生,政治上深化体制和结构的改革.胡锦涛仍坚持进一步,放手让党政军三权全面交到习近平手上,此安排反映中央有信心由新班子领导国家社会、共党内部和军队各方面持续稳定发展.
新领导核心的背景和理念.新一届政治局常委,不少经历过知青上山下乡的年代,亲身了解到普罗大众的疾苦和渴求.在务实背景下,习近平昨日在讲话中,予人感觉是多谈人民、少谈国家.他以“人民对美好生活的向往”,作为其复兴民族这一重大责任的奋斗目标,具体化为人民在教育、工作、收入、社会保障、医疗 生服务、居住条件、环境及下一代更好成长、工作和生活的期盼.
要做好民生必须做好廉政,习近平提到第二个重大责任,是从严治党,积极解决贪污腐败、脱离群众、形式主义、官僚主义等问题.贪腐不利管治,随着发展和开放,社会要求施政者增加管治透明度和问责性,是必然的趋势,同时是新领导层必须做好的工作.
中央把治国总方针定为追求百姓生活的改善,管治要以民为先,这个取向值得肯定.国家大局如此,香港小局亦不应偏离.无论是内地人民抑或港人,都希望中南海领导人,能够在民生、民权、社会、法制、政治等不同层面都可以大力提升.
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路透北京2月27日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2017年中国经济将呈现“前高后低”格局，但经济减缓的幅度将逐步减小，并不断向潜在经济增速收敛，预计一季度GDP(国内生产总值)将增长6.6%左右。
本周开始，北京步入一年一度的全国人大、政协两会期。预定今秋召开中共十九大，令今年成为中国的「大事之年」，而今年两会主打经济和发展，核心任务就是为政治大事提供保障、创造氛围，两会要在酝酿中国经济今年新热潮中，摸索出「中国经济新方位」。