香港《星岛日报》：奥巴马流失选民支持 不利振兴经济

（11月8日社评）

美国总统奥巴马成功连任,美股开市应声大跌,反映华尔街投资者不买帐.奥巴马今次竞选政纲少了初次角逐上台时的豪言壮语,取得的选民票数比例下降,加上国会方面掣肘,预计他在改善国计民生方面难有大动作,再看不出求大变的鸿图和本钱,不少专家认为美国复苏继续缓慢.

今次选举票站的调查结果,奥巴马所得的选举人票降至303张,共和党对手罗姆尼得票达206张,直接反映选民支持度的总票数,奥巴马得票率则降至50%左右,只能险胜对手2%.投票结果显示美国人并不满意他在改善经济方面的成果,他能够成为二战後首位在失业率高达7.9%时仍能连任的总统,主要得力于失业率逐步回落,令美国人重拾消费信心,多了人愿意给奥巴马一个机会改善经济.

美国两党经济理念分歧近年不断扩大,令奥巴马以财政手段刺激经济荆棘满途.要是今次选举共和党大败,将逼使共和党检讨自己日趋右倾的路线是否走过了头而遭选民唾弃.现实情况是共和党所得选民支持度与民主党相差不远,而且继续掌握国会众议院的控制权,这令共和党缺乏动力调整经济路线中间化,两党分歧继续拖奥巴马的後腿.

这种政治均衡制约的形势,短期则使下月面对的财政悬崖化险为夷,都会经历一段相当惊心动魄的角力,中长期则拖慢美国经济复苏步伐.对奥巴马个人而言,他要找出新的点子突破掣肘,才有机会如列根和克林顿般在经济一片好景、人心大快下荣休.对世界而言,则会让中国等新兴经济体有机会担任日益吃重的角色.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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