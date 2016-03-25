对冲基金Starboard发起委托书争夺战 欲撤换雅虎董事会所有成员

路透3月24日 - 维权投资人对冲基金Starboard Value LP周四采取行动，欲撤换雅虎公司(YHOO.O)董事会所有成员，包括执行长梅耶尔。梅耶尔执掌雅虎近四年，未能使公司情况得到好转。

Starboard表示将推荐九名董事候选人。Starboard自2014年以来一直在推动雅虎变革，其在雅虎持有约1.7%的股份。

当前雅虎正在着力推进旗下核心互联网业务的拍卖，其中包括搜索、电邮和新闻网站。在争夺网络广告客户方面，这个一度风光的互联网先锋如今已经难以与Alphabet的谷歌(GOOGL.O)以及Facebook(FB.O)齐驱并肩。

雅虎在声明中表示，该公司将对Starboard的提名人进行评估并在适当时候作出回应。

在雅虎料于6月末召开年度股东会议前，雅虎和Starboard仍可能达成协议。如果他们不能避免代理权之争，雅虎董事会选举进入股东投票阶段，那么注意力将转向Starboard。该基金持有雅虎股份，在最终结果中将有很大的影响力。

“我们认为过去六个月大家都在买入雅虎，多数都是逐步缓慢买进，他们都将支持Starboard，”独立研究公司Gordon Haskett事件驱动研究部主管Don Bilson表示。

据汤森路透数据，贝莱德(Blackrock)(BLK.N)、美国领航集团(Vanguard Group)、道富银行 (STT.N)、富达投资(Fidelity Investments)累计持有雅虎16.2%的股份，高盛持股4.2%。

雅虎联合创始人David Filo是公司最大的股东，持股7.5%，是Starboard想撤换的董事会成员之一。

Starboard称，仍有可能与雅虎进行商讨，希望达成协议，可以参与公司经营。

Starboard在一封信件中称，希望改组董事会的一个原因就是要确保核心业务合理出售，并称担心迄今为止该进程的进展情况。

股东提名董事以在年度股东大会上参加选举的最后期限到周六截止。

雅虎周四收升0.17%报34.86美元。(完)