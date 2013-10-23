《热点透视》星巴克在中国卖得贵？ 消费者肯买账

（本文作者Ethan Bilby为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点。）

路透香港10月22日- 中国官方媒体近日炮轰星巴克(SBUX.O)拿铁咖啡在北京的售价高于芝加哥。虽然进口关税、店面成本和汇率因素或许在一定程度上导致了价格差异，但品牌影响力才是星巴克真正的定价利器。

中国中央电视台播放了名为“星巴克咖啡中国市场高价”的20分钟专题片。与奥迪(NSUG.DE)和苹果APPL.O iPad类似，星巴克遭指责的理由也是其在中国售价高于其它国家。

问题在于星巴克的差异定价是否合理。咖啡豆进口关税以及店面租金较高，或许在一定程度上导致了产品售价较高，汇率因素也影响到了价格对比。

但星巴克在华利润确实高于其它国家。今年第三季度，星巴克在亚太地区（包括中国）的营运利润率约为36%。以此推算，一杯价格27元的中杯拿铁能给星巴克带来近10元的营运利润。星巴克在美洲的营运利润率为22%，在芝加哥一杯拿铁的营运利润仅为北京的一半。

如果再考虑到人均收入，这样的价格差异甚至更惊人。基于世界银行的中国人均国民收入数据，一个中国人一年收入够买1,400杯拿铁，而美国人均收入能买得起的数量则是中国人的十多倍。

当然，北京咖啡消费群体的收入要远高于全国人均收入，这也反映出星巴克的品牌吸引力。星巴克在中国被视为高端品牌，因此较富裕的消费者乐意掏钱购买。星巴克的定价能力，也反映出市场上缺少具有同样吸引力的同类品牌。

消费者可以自己做出选择，他们也确实这么做了。Euromonitor数据显示，2012年时星巴克在中国市场的占有率为59.1%，略低于2010年的65%。因此对中国而言，想让星巴克拿铁降价，最好的办法不是抹黑星巴克，而是鼓励竞争。

相关新闻

--中国中央电视台10月20日播放专题片，抨击星巴克在中国售价高于英国和美国等市场。央视称星巴克中杯拿铁在北京售价27元，而在芝加哥的售价合19.98元。

--星巴克发布声明称，全球门店的价格差异，缘于原料设备、员工福利等多方面因素。

--星巴克对路透表示，劳动力和商品成本、基础设施投资、汇率及店面成本等因素，都影响到了定价。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。