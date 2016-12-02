星巴克宣布执行长Schultz将卸任

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月1日 - 连锁咖啡业巨头星巴克(SBUX.O)周四表示，执行长Howard Schultz将卸任，转向专注开发高档咖啡店市场；他的职位将由首席运营官Kevin Johnson接替。
星巴克7月就曾暗示有此变动，称Schultz将远离日常业务，专注于开发高阶店面及长期成长。
但周四发表此一声明之际，投资人正担心公司的成长正从火爆的水准降温。星巴克盘后股价重挫3.9%至56.25美元。
Johnson之前是科技业主管，于2015年3月成为星巴克的总裁暨首席运营官。星巴克在一份声明指出，他将在2017年4月3日起接任执行长。
Johnson自2009年以来一直担任星巴克董事，但他的大部分职业生涯在科技行业度过。
“时间一长，没有零售业经验就会成为问题，”Hedgeye Risk Management分析师Howard Penney称。
在上述消息宣布后的会议上，分析师追问时机选择问题，以及Schultz离任后星巴克高层是否仍有“商人”基因的问题。
“我不会离开公司，我每天都在这里，”Schultz称，并补充说，他会把重心放在在星巴克内部建立新的品牌业务。
“Schultz...会把重心转移到在全球Starbucks Reserve Roasteries的创新、设计和发展上，推动扩大Starbucks Reserve的零售店模式，并致力于公司的社会影响倡议，”该公司称。(完)
(编译 张明钧/侯雪苹；审校 张荻/徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。