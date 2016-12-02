星巴克宣布执行长Schultz将卸任

路透12月1日 - 连锁咖啡业巨头星巴克(SBUX.O)周四表示，执行长Howard Schultz将卸任，转向专注开发高档咖啡店市场；他的职位将由首席运营官Kevin Johnson接替。

星巴克7月就曾暗示有此变动，称Schultz将远离日常业务，专注于开发高阶店面及长期成长。

但周四发表此一声明之际，投资人正担心公司的成长正从火爆的水准降温。星巴克盘后股价重挫3.9%至56.25美元。

Johnson之前是科技业主管，于2015年3月成为星巴克的总裁暨首席运营官。星巴克在一份声明指出，他将在2017年4月3日起接任执行长。

Johnson自2009年以来一直担任星巴克董事，但他的大部分职业生涯在科技行业度过。

“时间一长，没有零售业经验就会成为问题，”Hedgeye Risk Management分析师Howard Penney称。

在上述消息宣布后的会议上，分析师追问时机选择问题，以及Schultz离任后星巴克高层是否仍有“商人”基因的问题。

“我不会离开公司，我每天都在这里，”Schultz称，并补充说，他会把重心放在在星巴克内部建立新的品牌业务。

“Schultz...会把重心转移到在全球Starbucks Reserve Roasteries的创新、设计和发展上，推动扩大Starbucks Reserve的零售店模式，并致力于公司的社会影响倡议，”该公司称。(完)