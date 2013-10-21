星巴克遭中国媒体炮轰

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透上海10月21日（记者 Adam Jourdan） - 中国中央电视台称，星巴克(SBUX.O)咖啡在中国的售价比其他国家高，该公司籍此获得高利润率。
星巴克是继苹果(AAPL.O)后又一个遭到中国官方媒体炮轰的外资企业。
央视的报道周日播出，称星巴克在北京的零售店内一杯中杯拿铁的价格为27元人民币，比芝加哥零售店内同样产品的价格高三分之一。
“星巴克在中国价格高，主要原因是国内消费者对星巴克等洋品牌的迷信。”上海咖啡专业委员会会长王振东在接受央视采访时说道。《中国日报》上周发布了类似的批评报道。
星巴克在发给路透的邮件中称，公司在中国的定价策略与当地的人工和原料支出、基础设施投资、汇率和房地产等等商业成本挂钩。
星巴克指出，每个国家的市场对于星巴克来说都是独一无二的，运营成本不同，根据价格不同得出的结论并不精确。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)