星巴克遭中国媒体炮轰

2012年4月19日在北京前门地区拍到的星巴克咖啡店。 REUTERS/Jason Lee

路透上海10月21日（记者 Adam Jourdan） - 中国中央电视台称，星巴克(SBUX.O)咖啡在中国的售价比其他国家高，该公司籍此获得高利润率。

星巴克是继苹果(AAPL.O)后又一个遭到中国官方媒体炮轰的外资企业。

央视的报道周日播出，称星巴克在北京的零售店内一杯中杯拿铁的价格为27元人民币，比芝加哥零售店内同样产品的价格高三分之一。

“星巴克在中国价格高，主要原因是国内消费者对星巴克等洋品牌的迷信。”上海咖啡专业委员会会长王振东在接受央视采访时说道。《中国日报》上周发布了类似的批评报道。

星巴克在发给路透的邮件中称，公司在中国的定价策略与当地的人工和原料支出、基础设施投资、汇率和房地产等等商业成本挂钩。

星巴克指出，每个国家的市场对于星巴克来说都是独一无二的，运营成本不同，根据价格不同得出的结论并不精确。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。