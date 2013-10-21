星巴克遭中国媒体炮轰

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海10月21日（记者 Adam Jourdan） - 中国中央电视台称，星巴克 咖啡在中国的售价比其他国家高，该公司籍此获得高利润率。
星巴克是继苹果 后又一个遭到中国官方媒体炮轰的外资企业。
央视的报导周日播出，称星巴克在北京的零售店内一杯中杯拿铁的价格为27元人民币，比芝加哥零售店内同样产品的价格高三分之一。
“星巴克在中国价格高，主要原因是国内消费者对星巴克等洋品牌的迷信。”上海咖啡专业委员会会长王振东在接受央视采访时说道。《中国日报》上周发布了类似的批评报导。
星巴克在发给路透的邮件中称，公司在中国的定价策略与当地的人工和原料支出、基础设施投资、汇率和房地产等等商业成本挂钩。
星巴克指出，每个国家的市场对于星巴克来说都是独一无二的，运营成本不同，根据价格不同得出的结论并不精确。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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