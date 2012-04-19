星巴克在华扩张大打“亲情牌”

路透洛杉矶/北京4月18日电（记者 Lisa Baertlein/Terril Yue Jones）---星巴克(SBUX.O)希望将其在中国大陆的扩张成为“家务事”。

星巴克以每四天开张一家新店的速度在华扩张。目前，中国约有570家星巴克，该公司计划到2015年，这一数字增至1,500家以上。

为此，星巴克将需要招聘数以千计的员工，而因为中国计划生育政策，其中很多员工与父母关系紧密。

本周，星巴克将在京沪两地举行活动，约有1,100位中国门店经理和家人参加。

中国父母往往竭尽所能帮助孩子获得成功，无论是工作还是恋爱。

为迎合中国的家长，星巴克首席执行官舒尔茨（Howard Schultz）周三在北京表示：“伴随我们在中国扩张的脚步，我们承诺与员工及其家人分享成功，一同成长。”

舒尔茨很擅长招聘，并频繁现身中国各大高校的招聘活动。

但他表示，在中国举行的上述活动对星巴克来说仍属首例。

舒尔茨在接受路透采访时称：“这是为表达对中国家庭的尊重，证明公司为何与众不同。”

市场研究公司Mintel中国市场首席分析师Paul French称，在中国找到合适的经理和雇员“非常、非常难”。

星巴克目前在中国约有一万名雇员，与众多咖啡连锁店争夺技术熟练员工。

星巴克在华竞争对手包括英国的Costa咖啡(WTB.L)、韩国面包店巴黎贝甜及多乐之日、以及主要由华润创业(0291.HK)控股的太平洋咖啡。

麦当劳在中国门店出售咖啡，增长也很迅速，美国咖啡连锁唐恩都乐（Dunkin' Donuts）(DNKN.O)及香啡缤（Coffee Bean & Tea Leaf）也有在华扩张计划。

有专家称，与某些竞争对手相比，星巴克在华看似颇具优势。星巴克对员工进行培训，其雇员工作效率高、服务欢快，往往还能说点英语。

上海咨询机构中国市场研究集团（China Market Research）高级分析师罗伊（James Roy）称，中国家长在乎品牌知名度，因此星巴克作为知名跨国公司在华经营具有额外优势。

罗伊称：“涉及到雇员幸福方面，家长是利益相关者。”他还表示，中国许多职场青年与家长住一起，父母可能希望他们回家吃晚饭，不希望他们工作太累。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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