特写：消费者“只坐不买”星巴克拓展中国市场或遇瓶颈

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
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路透洛杉矶/北京4月17日电(记者 Lisa Baertlein/Terril Yue Jones)---星巴克(SBUX.O)凭借其雄心勃勃的扩张计划正在中国市场崛起，但是正如进军任何一个大型新兴市场一样，在这里也会碰到些问题。其中不能不提的是很多中国消费者如此喜欢星巴克，他们会在店里呆上几个小时，但有时甚至连一杯饮品都不买。
星巴克首席执行官霍华德·舒尔茨(Howard Schultz)预计，到2014年，中国大陆将超过加拿大成为星巴克第二大市场。一些分析人士甚至认为，中国可能会在某天超过美国，成为星巴克最大的市场。
舒尔茨在接受路透采访时表示：“过去10年来，我们的核心客户曾是外国人和游客。毫无疑问，如今的核心客户是中国人。”他即将前往北京和上海，会见各门店经理。
在一个以饮茶为传统的国度，星巴克是西方富裕生活的象征。但中国游客在咖啡店逗留的倾向及其他们较低的收入水平，意味着星巴克在中国大陆市场的销量远低於美国及其他市场。在美国等市场，顾客通常会取到咖啡即离开星巴克。
51岁的股票交易员许宝来(音译)说，他一个月至少光顾星巴克10次，但不是去喝咖啡。他只是去休息、上网及会见客户。
有人注意到，中国消费者有时还会自带食品到星巴克，许宝来也承认，他去星巴克偶尔也不会消费。
“我喜欢星巴克的观念。中国人过去认为，喝咖啡需要用汤匙和盘子。现如今，端着星巴克咖啡杯走来走去已成为中国人表达时尚的一种方式。”
随着美国市场的成熟，再没有比中国及其13亿人口更具诱惑力的了。
星巴克於1999年首次进入中国，目前已经在48个城市开设了超过570家门店。星巴克计划到2015年在中国70个城市拥有1,500家门店。不过，这也将仅占中国主要城市的一半左右，与星巴克在美国开设的10,800家门店相比也仅是小巫见大巫。
投资公司Destination Wealth Managemen首席执行官迈克尔·约什卡米(Michael Yoshikami)表示：“这或将就是百胜集团的翻版。”百胜集团(YUM.N)是肯德基的母公司。百胜集团很早就在中国站稳脚跟，眼下在中国市场的营业额远高於其他市场。
尽管星巴克中国市场收入占公司总营收水平不足5%，但22%左右的中国门店运营利润率却高於美国门店，因其中国市场定价相当於美国的水平。
尽管中国市场商机乍现，星巴克的成长仍将遇到重大阻碍，包括中国人较低的收入水平、多数人没有喝咖啡的习惯以及公司运营成本的上涨。
但是舒尔茨表示，民众收入水平并未阻碍星巴克的成长，受助于待释放需求的迸发，非核心市场店面的表现与京沪等大城市店面“一样好或更胜一筹”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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