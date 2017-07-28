星巴克对中国进行长期投资 因美国市场疲软

路透洛杉矶7月27日 - 全球最大咖啡连锁店星巴克(SBUX.O)的新任执行长Kevin Johnson表示，公司正在对中国进行长期投资，因担心处于主导地位的美国市场成长降温。

Johnson于4月接替星巴克联合创始人Howard Schultz担任执行长。他肩负着艰巨任务，需要寻找新的途径，实现华尔街所希望看到的公司业务稳健增长。

Johnson这项任务的紧迫性在周四得到突显，星巴克当天公布的季度获利仅齐平于分析师预估。该公司还降低了对当前季度的财测，因美国零售和餐饮行业陷入疲软，公司称将关闭旗下茶饮品牌Teavana的所有379家门店。

星巴克股价在美股盘后交易中挫跌4%至57.14美元。

这次公布的财报是Johnson任内的第一份业绩报告，在发布前几个小时，星巴克表示，它将在从合资伙伴手中购买余下的中国东部业务50%股权，价格约为13亿美元，为其有史以来最大手笔的收购。

截至7月2日止的第三财季，星巴克净利下滑8.3%至6.916亿美元，合每股盈余(EPS)0.47美元。不计特殊项目的EPS为0.55美元。符合汤森路透I/B/E/S统计的分析师预估均值。

美国餐馆陷入争夺市场份额的苦战中，面临着来自净菜套餐(配餐套餐，meal kit)供应商和便利店等非传统对手的新竞争。

星巴克主营的咖啡店季度同店销售增长5%。客流量呈现稍微转为正向的趋势，反转了之前连续三个季度下滑的势头。星巴克将之前的下滑部分归咎于其对顾客忠诚度计划的调整，该计划转为侧重美元消费金额，而不是顾客的购买量。

中国的季度同店销售稳健增长了7%。

星巴克在中国130个城市开有2,800个门店。(完)