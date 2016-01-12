星巴克称计划2016年在中国开500家新店

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8696元附近
路透上海1月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8696元附近，较上日贬值约128点。
路透香港1月12日 - 全球最大咖啡连锁店星巴克(SBUX.O)周二表示，计划今年在中国开设500家店铺，虽然中国经济放缓已冲击全球零售商，但星巴克未受影响。
星巴克高层表示，他们未看到中国经济出现系统性放缓，而与此同时肯德基和必胜客母公司百胜集团(YUM.N)把业绩疲弱归因于中国经济降温。
星巴克在声明中称，计划在截至到2019年，每年在中国创造10,000个就业岗位，继续在中国市场进行扩张。中国市场目前已成为仅次于美国的星巴克第二大市场。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。