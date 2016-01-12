星巴克称计划2016年在中国开500家新店

路透香港1月12日 - 全球最大咖啡连锁店星巴克(SBUX.O)周二表示，计划今年在中国开设500家店铺，虽然中国经济放缓已冲击全球零售商，但星巴克未受影响。

星巴克高层表示，他们未看到中国经济出现系统性放缓，而与此同时肯德基和必胜客母公司百胜集团(YUM.N)把业绩疲弱归因于中国经济降温。

星巴克在声明中称，计划在截至到2019年，每年在中国创造10,000个就业岗位，继续在中国市场进行扩张。中国市场目前已成为仅次于美国的星巴克第二大市场。(完)