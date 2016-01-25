星巴克亚太销售低迷 但对华乐观态度依旧

路透1月22日（记者 Yashaswini Swamynathan） - 亚洲市场增长乏力部分拖累星巴克(SBUX.O)最近一个季度的销售，但该公司以及分析师仍对中国市场的前景持乐观态度。

尽管中国经济增长出现放缓迹象，但星巴克一直在中国进行大笔投资；该公司首席执行官舒尔茨（Howard Schultz）周四称，其中国业务前所未有的强劲。

“我们认为有一天（中国）可能超越美国市场，”舒尔茨在公布业绩后的电话会议上说道。

Cowen & Co分析师Andrew Charles指出，尽管星巴克最新一个季度在中国的可比销售低迷，但其最新店铺的投资回报有所加强。他认为这是星巴克在华增长前景的更重要信号。

星巴克公布，截至12月27日的第一季度里，亚太地区可比销售增长5%。研究公司Consensus Metrix的数据显示，分析师预估为增长6.1%。（完）