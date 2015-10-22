焦点：欧盟执委会称星巴克和菲亚特存在违法税务行为 影响料深远

路透布鲁塞尔10月21日 - 欧盟执委会周三裁定，星巴克(Starbucks)(SBUX.O)和菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)在与荷兰和卢森堡当局的违法税务交易中得益，这对很多跨国公司保护获利的安排造成重大冲击。

欧盟竞争事务执委维斯塔格表示，所有企业必须支付“公平税负”，并要求荷兰向星巴克追缴2,000-3,000万欧元(合2,300-3,400万美元)税款，也要求卢森堡向菲亚特克莱斯勒追缴类似规模的税款。

这些金额对营收只是九牛一毛。更深远的影响在未来跨国企业的避税策略，这种策略遭到极需现金挹注的政府从各方面予以抨击。一位谘询顾问称，欧盟第一波将做出结论的几个个案，将“撼动企业世界核心”。

星巴克立即表示将提出上诉，呼应荷兰政府指责欧盟执委的评断是明显“错误”。卢森堡称不同意欧盟看法，将保留上诉权利。

菲亚特否认曾接受任何卢森堡政府的协助。

维斯塔格小心地避免踩到欧盟国家所谨慎维护的制定本国税法权力。她强调，这个问题是企业在同一个国家体系中有差别待遇。维斯塔格曾经否认她有反美倾向才对苹果(AAPL.O)和亚马逊(AMZN.O)等企业展开其他税务调查。

“这项决定传达出一明确讯息，”她在布鲁塞尔对记者说。“国家的税务当局不能给予任何企业不公平的竞争优势，不论那是家多么大或多么有影响力的公司。对大多数企业，特别是中小型企业，我希望这能是个鼓励人心的讯息。”

欧盟执委会表示，星巴克从荷兰当局2008年做出的一项税务裁定中受益，菲亚特2012年也在卢森堡的一项裁定中受益。执委会认为，在正常市场环境下，菲亚特卢森堡部门应税获利本可能要高出19倍。

现在，卢森堡和荷兰当局必需按照执委会的方法确定企业的缴税金额。

税务顾问公司Taxand的Marc Sanders表示，这项规定将撼动企业界的核心，打乱税务计划。

**不会止步于此**

维斯塔格警告“我们不会就此止步”，并指出苹果在爱尔兰以及亚马逊在卢森堡的案例“则有很大不同”，但她拒绝表示何时会对这两家公司进行裁决。欧盟执委会也怀疑这两家企业利用税务系统违法享受国家津贴。

比利时政府对数十家企业的待遇也在接受调查。具体企业名称不明。

她警告道，“如果有证据显示，欧盟国家援助规定没有遵守，可能出现更多案件”，并指出，在经济合作暨发展组织(OECD)富裕国家的合作下，欧盟和全球国家在更大范围内打击通过虚假现金流，利用超低税率机制逃税的行为。

“单靠落实欧盟的国家帮助规则，欧洲无法实现税负公平竞争。”维斯塔格说。“只有结合...国家帮助规则和立法回应，才能严防逃税和避税。”

苹果未回应记者要求其置评周三裁决和执委会声明的询问。亚马逊不予置评。(完)