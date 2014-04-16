星巴克将把欧洲总部从荷兰迁往英国--报导

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透4月15日 -英国泰晤士报报导，星巴克(Starbucks)(SBUX.O)称已经决定将欧洲总部从荷兰迁往英国。此前星巴克因在英国缴税过低而受到批评。
报导引述星巴克欧洲、中东和非洲业务总裁KrisEngskov的话称，星巴克表示，搬迁主要是为了拉近与英国的距离。英国是星巴克在欧洲最大和增长最快的市场。
未能立即联络到星巴克对此发表评论。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”