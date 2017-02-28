星巴克押注意大利 计划开设超高档咖啡店Roastery

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克(SBUX.O)正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计划明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
星巴克董事长兼执行长Howard Schultz的长期目标是吸引意大利咖啡消费者；他将于4月离开现有职位，以执行董事长的身分侧重于加强公司的高阶品牌。
星巴克原先计划今年在米兰开设首家咖啡馆，但Schultz周一表示，公司决定在开设传统店面之前，先开一家Roastery；他称，目前公司正在米兰收集一些店面，将在Roastery开张后跟进开业。
星巴克Roastery是咖啡热爱者的活动场所，也是公司的重要投资项目，公司计划在手工咖啡市场领域中占据主导。该市场领域由美国Blue Bottle及Intelligentsia这类所谓的“第三波”连锁店所开拓。
首家星巴克Roastery于2014年12月在总部所在地西雅图开业，据说当时公司花费了2,000万美元打造这个15,000平方英尺的空间。
根据欧洲咖啡协会(European Coffee Federation)，意大利人均咖啡消费量在欧洲名列第七。(完)
(编译 张明钧; 审校 郑茵)
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