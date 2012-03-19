星巴克将开设首家果汁吧

路透洛杉矶3月19日电(记者 Lisa Baertlein)---星巴克(SBUX.O)周一将在美国开设首家Evolution Fresh果汁吧，这也是星巴克开拓咖啡业务以外的最大动作，希望借此增强自身在500亿美元健康食品市场上的地位。

但果汁吧行业处於支离破碎且高度竞争的状态，一些分析人士表示，Evolution Fresh果汁吧的利润可能不及星巴克的咖啡店。

星巴克尚未公布计划开设多少家果汁吧门店。首家果汁吧位於华盛顿州Bellevue市，首家门店的受欢迎程度将受到密切关注。

这家果汁吧将销售新鲜和瓶装水果和蔬菜汁、冰沙及卷饼、沙拉等食品，其菜单还包括为素食主义者提供的套餐。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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