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市场报道 | 2016年 12月 2日 星期五 05:30 BJT

美股盘后：星巴克股价盘后下跌4%，此前公司宣布Schultz将不再担任CEO

路透12月1日 - 咖啡连锁店星巴克 周四在美股盘后下跌4%，此前公司称Howard Schultz将卸任公司董事长和首席执行官(CEO)职务，但将继续担任执行董事长。

首席运营官Kevin Johnson将取代Schultz担任首席执行官，2017年4月3日起生效。(完)

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