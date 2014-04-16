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市场报道 | 2014年 4月 16日 星期三 10:17 BJT

美国个股：星巴克将把欧洲总部从荷兰迁往英国--报导

路透4月15日 - 英国泰晤士报报导，星巴克(Starbucks) 称已经决定将欧洲总部从荷兰迁往英国。此前星巴克因在英国缴税过低而受到批评。

报导引述星巴克欧洲、中东和非洲业务总裁Kris Engskov的话称，星巴克表示，搬迁主要是为了拉近与英国的距离。英国是星巴克在欧洲最大和增长最快的市场。

未能立即联络到星巴克对此发表评论。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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