喜达屋心仪安邦130亿美元的收购价 计划放弃万豪

路透3月18日 - 喜达屋酒店及度假村(Starwood Hotels & Resorts Worldwide)HOT.N周五称，中国安邦保险集团130亿美元的现金收购价优于万豪国际(Marriott International)(MAR.O)的出价，为交易的达成奠定基础。若最后事成，将成为中国企业在美国进行的最大一宗收购交易。

喜达屋表示，安邦的收购价比万豪之前答应的现金加股票收购价高出近15%，所以计划放弃与万豪的协议。

安邦近年接连收购美国酒店，其大背景是中国的保险公司纷纷收购能带来现金流的资产，因为随着中国人口的老龄化，他们在履行保费支付义务方面颇显吃力。此外，美国资产也是对冲人民币贬值的佳选。

基于2月19日止已发行股票的价格，以安邦为首的财团(还包括私募股权公司J.C. Flowers & Co以及春华资本集团)的现金收购价为每股78美元，合总计131.6亿美元。喜达屋表示，安邦的收购要约是约束性的，且全部为融资。

以周四收盘价计，万豪对喜达屋的收购价为每股68.06美元，或合总值约115亿美元。

如果喜达屋放弃与万豪的协议，将必须向其支付4亿美元的分手费。喜达屋周五股价收高5.47%，报80.57美元。

万豪表示，它正在考虑自己的各种选择。

晨星的酒店行业分析师Dan Wasiolek称，万豪有可能提出更高的收购价。

“万豪能提高收购价，因为他们的资产负债表有灵活调整的空间，”Wasiolek说，他认为万豪有可能将收购条件加码7亿美元现金。

如果安邦收购成功，将会提升它作为中国最大的企业并购者之一的名望，将喜达屋分布在约100个国家的近1,300家酒店收入囊中。喜达屋既能给安邦带来多个知名酒店品牌，还能带来一批忠实的企业客户群。

喜达屋最大股东Paulson & Co的总裁John Paulson对安邦的要约表示欢迎，称之“能更好地反映喜达屋的价值”。

喜达屋与安邦的交易将可能面临美国外资审议委员会(CFIUS)的审查。CFIUS的调查将需要约10周时间。

有消息人士称，安邦去年收购华尔道夫酒店和本周买入信保人寿保险公司(Fidelity & Guaranty Life)均获得美国当局批准，这给了它认为收购喜达屋将获准的信心。(完)