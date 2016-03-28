安邦保险将对喜达屋的收购报价提高至近140亿美元

路透3月28日 - 中国的安邦保险将对喜达屋酒店及度假村(Starwood)HOT.N的收购报价提高至近140亿美元，继续挑战喜达屋与万豪国际(MAR.O)的合并。

在喜达屋收购战中，万豪国际成为拥有5,700家酒店的全球最大酒店集团的野心，遭遇安邦组建大规模高收益率美国地产投资组合行动的阻击。

安邦如能成功收购喜达屋，将成为中国公司在美国的最大一笔收购案。喜达屋拥有喜来登和威斯汀等连锁酒店品牌。

安邦和私募股权公司J.C. Flowers以及香港的春华资本集团(Primavera Capital)组成的财团提出以每股82.75美元的现金收购喜达屋所有普通股。喜达屋周一称，该财团修改后的收购出价有可能成为比与万豪国际签署的协议更优的提议。路透周一稍早报导称，安邦提高了对喜达屋的收购出价。

万豪国际3月21日提出的现金加股票出价，目前相当于每股约78美元。喜达屋称，其董事会还没有改变向股东提出的支持与万豪国际合并的建议，喜达屋股东将定于4月8日由投票决定是否批准与万豪国际的交易。

万豪国际周一拒绝就是否进一步提高报价发表评论。并在稍早公布的一份声明中称，仍相信之前宣布的修改后的合并协议对两家公司来说都是最好的选择。

喜达屋股价周一上午上涨2.54%，报84.2美元；万豪国际股价上涨4.1%，报71.46美元，因一些投资者希望安邦的举措可以让万豪国际放弃这笔耗资巨大的合并交易。

以安邦最新的出价计算，喜达屋的市盈率为13.5倍，而同业凯悦酒店(Hyatt Hotels Corp) (H.N)和希尔顿(Hilton Worldwide Holdings Inc) (HLT.N)的市盈率约为10倍。(完)